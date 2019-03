VIDEO. "Nous devenons un pays de bas salaires", déplore Philippe Martinez

La hausse des salaires est au coeur des revendications, a expliqué sur franceinfo Philippe Martinez. Le syndicat qu'il dirige, ainsi que FO, rejoints par Solidaires, la FSU et des organisations de lycéens et d'étudiants, appellent aujourd'hui à une mobilisation nationale sur le pouvoir d'achat.

"Nous devenons un pays de bas salaires", a déploré le secrétaire général de la CGT. "Il y a un problème de salaire dans notre pays, quand je dis 'salaire' ce sont aussi les pensions pour les retraités et les minima sociaux. On peut travailler et ne pas se loger, ne pas manger à sa faim, c'est quand même quelque chose qui est inadmissible", a poursuivi Philippe Martinez. Selon le patron de la CGT, "le gouvernement a la main sur la question du salaire minimum : Il faut augmenter le smic, nous proposons qu'il augmente de 20%."

Par ailleurs, Philippe Martinez a qualifié d'"inégalitaire" la fiscalité en France car "tout le monde paie des impôts dans notre pays. Par la TVA, qui n'a pas le même impact sur le budget d'un ménage quand on gagne 800 euros ou quand on en gagne 10 000". En conséquence, le secrétaire général de la CGT propose de "supprimer la TVA sur les produits de première nécessité".