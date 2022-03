Une nouvelle journée de grève et de manifestations jeudi pour "l'augmentation des salaires et des pensions"

Après la mobilisation du 27 janvier, les syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa et plusieurs organisations lycéennes appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles, jeudi.

Un nouvel appel pour "l'augmentation des salaires et des pensions". Les syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa et plusieurs organisations lycéennes appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles, jeudi 17 mars, avec l'espoir de réussir à mobiliser malgré la guerre en Ukraine.

"Pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation générale des salaires dans le secteur privé et des traitements dans la fonction publique, en commençant par les plus bas salaires", défend le syndicat dans un communiqué.

Cette nouvelle mobilisation fait suite à celle du 27 janvier, où "plus de 170 manifestations portaient la revendication d'une augmentation des salaires et des pensions", souligne la CGT. A Paris, le cortège partira à 14 heures de la place de la République, en direction de Chaussée d'Antin-La Fayette.

Le dévoilement des projets du candidat Emmanuel Macron au sujet des retraites, avec un report progressif de l'âge légal à 65 ans s'il est réélu, pourrait également alimenter la colère des manifestants. La mobilisation de jeudi pourrait toutefois souffrir de l'absence du syndicat Force ouvrière, pourtant présent lors de la dernière manifestation interprofessionnelle, le 27 janvier.

Le trafic SNCF peu perturbé

Jeudi, le trafic sera normal ou quasi normal sur le réseau TER dans l'ensemble des régions, avec "quelques adaptations à prévoir en Grand Est et en Occitanie", a précisé un porte-parole de la SNCF. Pour les TGV, le trafic sera normal ou quasi normal partout, sauf sur l'axe est (Paris-Strasbourg, Paris-Reims et Paris-Metz/Nancy). Aucun TGV ne circulera sur cet axe à partir de 21 heures mercredi, tandis que l'on comptera seulement un train sur deux jeudi, avant un retour à la normale vendredi matin.

Du côté de la RATP, en région parisienne, le trafic sera normal jeudi.