Matignon : L'exécutif lance sa mobilisation générale pour l'emploi et l'écologie

Lundi 6 mai, l'exécutif a lancé une mobilisation générale pour l'emploi et l'écologie. En direct de Matignon, à Paris, Jett Wittenberg détaille les parties présentes. 13 organisations syndicales et patronales, comme la CGT, le Medef et la FNSEA, ont ainsi été invitées à échanger avec le Premier ministre sur ces thèmes. L'union syndicale Solidaires et la CGT ont boycotté ce rendez-vous, cette dernière le considérant "comme une réponse inadaptée à la colère du 'monde du travail'". Écologie oblige, un certain nombre d'associations environnementales étaient également présentes, comme France Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux.

Un double enjeu

Cette mobilisation générale pour l'emploi et l'écologie a répondu à deux objectifs : mettre en forme les annonces faites par Emmanuel Macron, et reprendre en compte les corps intermédiaires et les partenaires sociaux qui se sentent négligés depuis le début du quinquennat. Simple "prise de contact", cette réunion ne devrait donner lieu à aucune mesure concrète.

