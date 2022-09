Journée d'action pour les salaires et les retraites : 11% des enseignants sont en grève à la mi-journée, selon le ministère de l'Education

Selon le détail des chiffres ministériels, 10,69% des enseignants du primaire et 11,33% des professeurs en collège et lycée sont en grève.

Des enseignants se mobilisent ce jeudi 29 septembre. 11% d'entre eux font grève et participent au mouvement social interprofessionnel appelées par plusieurs syndicats dont la CGT et Solidaire, pour revendiquer notamment une hausse des salaires face à une forte inflation. La mobilisation s'inscrit notamment contre la réforme des retraites que souhaite mettre en place le gouvernement dans les prochains mois. Des chiffres communiqués par le ministère de l'Education nationale. 10,69% des enseignants du primaire et 11,33% des professeurs en collège et lycée, détaille-t-il.

Ces données sont en deçà des remontées du premier syndicat du primaire, le Snuipp-FSU. Ce dernier fait état d'environ 20% d'enseignants en grève dans le premier degré, constatant toutefois des disparités territoriales avec près de 40% à Paris et quasiment la moitié, 45%, en Seine-Saint-Denis. Les premières concertations entre le ministère et les organisations syndicales sur les rémunérations des enseignants débutent lundi 3 octobre.