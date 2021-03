Info franceinfo Le gouvernement favorable à ce que les chauffeurs VTC ou livreurs indépendants puissent voter à des élections syndicales

Le gouvernement souhaite que les chauffeurs VTC ou livreurs indépendants puissent voter à des élections syndicales, selon les informations de franceinfo vendredi 5 mars. Cette proposition a été formulée par l’ancien DRH d’Orange, Bruno Mettling, chargé en décembre dernier par l'exécutif de travailler sur une représentativité syndicale au sein de ces métiers, dits "ubérisés".

Selon les informations de franceinfo, la première élection, en cas de validation du gouvernement, aura lieu au courant de l’année 2022, avec deux scrutins, un pour les chauffeurs VTC, l’autre pour les livreurs. Chaque travailleur des plateformes, s’il cumule un minimum d’ancienneté qui reste à fixer, pourra voter pour l’une des cinq grandes confédérations syndicales, ou bien pour un collectif déjà constitué.

Ainsi représentés, les travailleurs indépendants pourraient négocier certains sujets. "Depuis des années, les plateformes refusent qu'on puisse discuter du prix des courses alors que c'est la clé de voûte de toutes les contestations depuis des années", explique à franceinfo Jérôme Pimot, président du collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP).

"Là, on va enfin pouvoir négocier un prix, un tarif, que l’on puisse se construire une rémunération, c’est-à-dire qu'on soit payé pendant qu'on attend une course, qu'on soit payé quand on roule à vide."