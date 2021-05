Hôtellerie : victoire des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles

Le trajet quotidien de Rachel Kéké a désormais une saveur particulière. "Je suis très heureuse, j'ai bien dormi, j'ai eu la victoire donc ça va", dit-elle, radieuse, mardi 25 mai. Cette femme de chambre et ses collègues viennent d'obtenir de meilleures conditions de travail après 22 longs mois de mobilisation. Rachel Kéké a tenu bon grâce à ses enfants. Au bout du chemin, la victoire pour les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, à Paris. "On n'a rien lâché. J'étais sûre qu'on allait gagner (...) la lutte paye", exulte-t-elle.



Un précédent à créer

Depuis juillet 2019, les employés du deuxième plus grand Ibis Hôtel de France dénonçaient des heures supplémentaires non payées, et surtout, des cadences infernales. Désormais, tout cela appartient au passé. "Sur un contrat de sept heures, au lieu de 30 ou 40 chambres, tu fais 14 chambres. Ça a vraiment baissé", explique Rachel Kéké. Pour le syndicat qui les a accompagnées, cette victoire va créer un précédent dans la sous-traitance hôtelière, et pourra à termes revaloriser les métiers les plus pénibles.