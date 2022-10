Grève dans les centrales nucléaires : "La mobilisation est forte, les employeurs ont les cartes en main", affirme la CGT

"La mobilisation est forte", a affirmé lundi 17 octobresur franceinfo Sébastien Menesplier, secrétaire générale de la Fédération nationale Mines Energies – CGT, alors qu'une partie des 18 centrales nucléaires sont touché par un mouvement de grève. "Dix sites sont mobilisés, assure Sébastien Menesplier. C'est une grève reconductible qui date du 29 septembre."

Selon le syndicaliste, "d'autres entreprises sont concernées au-delà d'EDF. Ce sont toutes les entreprises de la branche électrique et gazière". Il cite notamment "RTE, Enedis, Engie, GRDF". "Les négociations qui s'ouvrent cette semaine dans les entreprises de la branche sont importantes, explique Sébastien Menesplier. Les agents sont mobilisés dès ce lundi soir, et mardi toute la journée. La reconduction de la grève sera posée partout."

Le représentant de la Fédération nationale Mines Energies – CGT attend que "les employeurs écoutent le portage des revendications que la CGT exprimera". Il assure que des pénuries ou des coupures de courant ne sont "pas d'actualité, le black-out non plus". Il plaide par contre pour que "le gouvernement soit plus offensif qu'il ne l'est" dans sa politique énergétique et qu'il "prenne conscience qu'il y a une nécessité de revoir l'ensemble de l'organisation du secteur et notamment la sortie du marché". "Les employeurs ont les cartes en main", ajoute encore Sébastien Menesplier.