DIRECT. Première journée de mobilisation de la rentrée contre la politique sociale de Macron

Ce qu'il faut savoir

Ils protestent contre la "destruction du modèle social" du gouvernement. Lycéens, étudiants, salariés et retraités sont appelés ce mardi à faire grève et manifester dans toute la France, pour la première fois depuis la rentrée. La CGT, Force ouvrière, Solidaires, l'Unef, la FIDL et l'UNL sont derrière cet appel interprofessionnel, lancé fin août. Un évènement à suivre en direct sur franceinfo.

Pas de perturbations dans les transports. Contrairement aux fois précédentes, il ne devrait pas y avoir de perturbations dans les transports en commun, la direction de la SNCF tablant sur un impact "quasi nul", quand la RATP prévoit un trafic "normal".

Un défilé à partir de 14h à Paris. Le cortège partira de Montparnasse, direction porte d'Italie. Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, et Pascal Pavageau, son homologue de FO, vont marcher côte à côte, comme le 28 juin, une journée qui avait peu mobilisé pour défendre, déjà, "le modèle social et républicain". Près d'une centaine de manifestations sont prévues en France, dès le matin, à Lyon notamment, Nice, Marseille, Tours, Rennes ou à Bayonne.

Des syndicats divisés. De nouveau, les syndicats montrent leur division, la FSU, traditionnelle alliée de la CGT, n'appelant pas à manifester, pas plus que la CFDT, la CFE-CGC ou la CFTC. La division s'explique notamment par les élections professionnelles de la fin de l'année dans la fonction publique, où la CFDT espère ravir la première place à la CGT.