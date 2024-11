Les représentants du personnel de plusieurs entités du groupe Auchan ont été convoqués mardi à des CSE en région lilloise.

L'inquiétude monte parmi les salariés d'Auchan. Les syndicats craignent un projet de plan social d'ampleur de la part du géant de la distribution alimentaire, qui connaît depuis plusieurs années des difficultés économiques et commerciales. Les représentants du personnel de plusieurs entités de ce groupe de la galaxie Mulliez ont été convoqués mardi 5 novembre à des CSE (comité social et économique) en région lilloise pour un "point sur la situation de l'entreprise et ses projets", suscitant l'inquiétude. Sollicitée par l'AFP, la direction d'Auchan n'a pas souhaité faire de commentaire.

Plusieurs magasins devraient être concernés par ce plan social dont les chiffres n'ont pas été confirmés, comme celui de Villeneuve-d'Ascq (Nord), qui sait déjà que 50% de la grande surface doit fermer. La partie non alimentaire du magasin, qui regroupe le textile et l'électroménager, n'attire plus les clients. Le distributeur espère réduire la surface commerciale d'un certain nombre d'entre eux, souhaitant proposer à d'autres enseignes de s'implanter sur les surfaces laissées vacantes. Selon Gilles Martin, délégué syndical national CFDT Auchan Retail, les hypermarchés n'ont pas su se démarquer. "On a aussi alerté plusieurs fois sur le manque de vision d'Auchan à travers la publicité par exemple", assure-t-il à France 2.

Le groupe avait déjà annoncé en septembre 2020 la suppression de 1 475 postes en France, après un plan de départs volontaires de plus de 500 postes en janvier 2020. Sur les six premiers mois de 2024, sa holding Elo a subi une perte nette de près d'un milliard d'euros. L'an dernier, elle avait souffert d'une perte nette de 379 millions d'euros avec des ventes en recul, alors que l'inflation avait dopé les ventes de la plupart de ses concurrents de la grande distribution.

