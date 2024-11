Supermarché : ce caddie va vous permettre de faire vos courses sans attendre en caisse

Le 13 heures de France 2 vous fait découvrir un nouveau chariot qui vous permet de ne pas faire la queue pour payer vos courses. Avec ce caddie, pas besoin de passer à la caisse.

Le chariot du futur est un caddie qui ressemble à tous les autres. Pourtant, celui filmé par les équipes de France Télévisions a du génie. Et pour cause, il est connecté. Une borne est clipsée sur le chariot et deux caméras disposées à droite et à gauche. Elles permettent de détecter chaque produit posé. L’intelligence artificielle reconnaît chaque article : la marque, le poids et le prix. Seuls les fruits et légumes et les promotions doivent être scannés.

Payer à la borne

Sur l’écran de contrôle, le panier s’affiche en temps réel. Il ne reste plus qu’à passer en caisse. Là encore, tout se fait sur une borne, et ce, sans avoir à retirer les articles du chariot. D’après la directrice du magasin Intermarché de Provins (Seine-et-Marne), qui a adopté ces nouveaux caddies, les nouveaux venus ne vont pas faire d’ombre aux caissières. Certains clients âgés restent pour le moment prudents.