Reportage Pouvoir d'achat : ces particuliers transforment leur maison en point relais colis "pour arrondir les fins de mois"

En France, 120 000 personnes proposent de réceptionner, chez elles, des colis que les clients viennent ensuite récupérer. Pour les clients, c'est souvent plus pratique qu'un point relais classique et pour les particuliers qui stockent les colis, ce service est un complément de revenus.

Dans son pavillon de Beynes, une ville résidentielle de 7 000 habitants, dans les Yvelines, Kevin Margerie a transformé sa véranda en entrepôt. "Là, on a 90, voire 100 colis. On a mis des meubles pour pouvoir poser les colis dessus et là, il y en a sur six mètres", décrit-il.

Il est désormais possible de récupérer un colis chez un voisin plutôt que dans une boutique. Des particuliers proposent de réceptionner des colis, chez eux, et de les stocker le temps que les clients viennent les récupérer. Aujourd'hui, plus de 120 000 particuliers ont transformé leur maison en point relais en France. En pleine période d'inflation, c'est aussi un moyen d'avoir un petit complément de revenus.

Kevin par exemple réceptionne entre 250 et 400 colis par mois. Les clients peuvent les récupérer chez lui entre 9h30 et 20h du lundi au vendredi. Il suffit de scanner un QR code et les clients peuvent repartir avec leur paquet. Ce Francilien est le seul à faire point-relais dans sa ville et c'est très pratique pour les habitants du quartier et ceux des villages voisins. "Pour moi, c'est un sauveur, explique Florence, une cliente. J'habite de l'autre côté de la forêt de Beynes donc on est perdus au milieu de nulle part. J'espère qu'il n'arrêtera pas parce qu'il est le seul à faire cela dans le coin".

Jusqu'à 150 euros par mois

Kevin touche 40 centimes par colis soit 100 à 150 euros par mois, ce qui lui fait un petit complément de revenus, en plus de tous les métiers qu'il cumule. "Je le fais pour arrondir les fins de mois mais on n'en vit pas. J'ai des petits problèmes personnels et familiaux qui ne me permettent pas de travailler en journée. Je travaille donc de nuit, je livre les journaux au petit matin. Je fais du ménage à la Poste pendant une heure et je fais quelques castings aussi pour faire le Père Noël. Il faut vivre, il faut manger donc je n'ai pas le choix", confie-t-il.

A Paris, Florence Sarasola ne réceptionne qu'une trentaine de colis par mois dans son appartement du 13ème arrondissement. Elle fait cela trois fois par semaine quand elle est en télétravail. Contrairement à Kevin, elle ne fait pas vraiment cela pour l'argent : "J'aime ce côté "entraide", comme entre voisins".

C'est après l'épidémie de Covid-19 que Florence Sarasola a commencé à faire point relais chez elle, dans le 13ème arrondissement de Paris. (Mélanie Kuszelewicz / Radiofrance)

Aujourd'hui, ils sont plus de 1 500 particuliers à récuperer régulièrement des colis chez eux pour l'entreprise Welco, l'une des trois sociétés identifiées sur ce créneau. "On est ardéchois. Quand on a lancé le projet, on a voulu lancer cela, principalement, pour apporter du service en ruralité", souligne Mathieu Mazoyer, l'un des fondateurs. Des points-relais chez des particuliers existent désormais partout en France, et même en Belgique. Depuis l'épidémie de Covid-19, le e-commerce a explosé et cherche de nouvelles solutions pour absorber le volume de colis. En 2022, Welco a livré 500 000 colis et compte atteindre le million en 2023.