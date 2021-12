Chaque année avant Noël, la Poste met aux enchères les colis perdus

Tous les ans, des milliers de colis ne trouvent pas leurs destinataires. Au bout de six mois, ils appartiennent à La Poste qui les met ensuite aux enchères. L’occasion de faire de bonnes affaires.

Ils sont venus de toute la France pour cette vente très attendue. Chaque année avant Noël, La Poste vend les colis perdus. Cuvée 2021 : ordinateurs, robots électroménagers, consoles. Mise à prix : un tiers du tarif en magasin. Au son du marteau, des intéressés repartent avec une enceinte. Une bonne affaire : "On a eu la Marshall à 250 et elle coûte 400 euros".

500 jouets perdus

Chaque année, des milliers de paquets confiés à La Poste n’arrivent pas chez leurs destinataires. Il y a les déménagements, les erreurs d’affranchissement. Au bout de six mois, les colis non réclamés deviennent propriété de La Poste. Aujourd’hui à Nantes (Loire-Atlantique), 500 jouets perdus seront vendus aux enchères. La recette ira à l’association des familles des enfants handicapés, de La Poste et d’Orange.