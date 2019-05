Santé : payer moins cher sa mutuelle grâce au regroupement

Stop à la flambée des prix sur les mutuelles santé. Certains cotisants tirent le signal d'alarme pour une meilleure mutuelle. "Ma mutuelle ne me rembourse que de 100€ sur la totalité verres et montures. Donc à l'heure actuelle, j'hésite à changer mes lunettes", détaille Claudie Delacroix, retraitée. Elle a pris rendez-vous avec Pascal Deriot qui a créé une association près de Besançon (Doubs) pour négocier un tarif de groupe moins cher auprès d'une mutuelle. 600 personnes, souvent retraitées, ont déjà rejoint l'association pour échapper à l'explosion du prix des cotisations.

S'unir pour peser face aux mutuelles

"Elle n'augmente pas avec l'âge, ça c'est quand même une chose intéressante. Après c'est vrai qu'il y a des petites choses qui manquent personnellement. S'il y a moyen de négocier par la suite ça serait intéressant et ça pourrait servir à tout le monde", ajoute la retraitée. Les médicaments non remboursés ne sont pas encore pris en charge. S'unir pour peser face aux mutuelles, c'est le credo de Pascal. "Moi ce que j'ai fait, c'est un peu pour être un aiguillon et dire 'vous ne faites plus votre boulot de mutuelle, vous faites le boulot d'un assureur'. Ce n'est pas la même chose, vous êtes une mutuelle", abonde le président de l'association ASAPA. Un couple d'octogénaires qui a rejoint le mouvement a déjà pu observer sur une année une économie de 2 400 €.

