Salmonelle : les œufs vendus dans l'enseigne U et de la marque Volae s'ajoutent à la liste des œufs retirés de la vente

Après une première liste d'œufs retirés de la vente jeudi 24 octobre, de nouvelles marques d'œufs sont épinglées sur "Rappel Conso", site gouvernemental qui alerte sur des produits potentiellement dangereux, à cause de risques de contamination à la salmonelle.

Il s'agit des œufs vendus par 10 "plein air tout calibre" commercialisés entre le 10 et le 14 octobre dans l'enseigne U et qui sont rappelés pour "non-conformité microbiologique", et des œufs "plein air" de la marque Volae commercialisés entre le 12 et le 25 octobre. Ces derniers sont directement rappelés pour "suspicion de présence de salmonelle".

Ces deux boîtes d'œufs s'ajoutent à une liste déjà longue d'œufs potentiellement contaminés à la salmonelle : les œufs des marques Tout frais tout français, Douce France, Ovalis, Poitou œufs et ECO+. Le site rappelle qu'il est important de "ne plus consommer ces produits" et de les rapporter au point de vente. "Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 à 72 heures après la consommation des produits contaminés", précise Rappel Conso.