Stocamine : des militants d'Extinction Rebellion bloquent les accès du site d'enfouissement de déchets dans le Haut-Rhin

Les travaux qui doivent permettre le confinement définitif de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans une ancienne mine ont été suspendus par le tribunal administratif de Strasbourg. Des élus et des écologistes s'opposent à cet enfouissement qui fait planer une menace sur la nappe phréatique.

Plusieurs dizaines de militants de l'association écologiste Extinction Rebellion bloquent les entrées du site d'enfouissement de déchets Stocamine à Wittelsheim (Haut-Rhin), samedi 28 mai, rapporte France Bleu Alsace. La gendarmerie est sur place. Les manifestants qui protestent contre la décision d'enfouissement définitif de plusieurs milliers de tonnes de déchets veulent, par leur action, appuyer la décision du tribunal administratif de Strasbourg.

Mercredi 25 mai, le tribunal administratif a suspendu les travaux d'enfouissement définitifs des déchets à la suite d'un référé-suspension déposé par la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) et l'association Alsace Nature. Selon le tribunal, "il existe un doute sérieux quant à la légalité" de l'arrêté préfectoral. Les travaux de préparation du chantier qui avaient débuté le 10 mai sont donc stoppés. Cette suspension est provisoire, la justice examinera le fond de ce dossier d'ici la fin de l'année.

"Ça fait vingt ans qu'on en parle et que rien n'est fait"

Cette décision"va dans le bon sens", explique une militante Extinction Rebellion à France Bleu Alsace. "On veut la renforcer avec notre mobilisation aujourd'hui." Les manifestants veulent une décision claire d'arrêt du projet de "bétonisation" de la part de l'État. "Les substances qu'on veut enfouir se situent sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Ça fait vingt ans qu'on en parle et que rien n'est fait", affirme cette militante présente sur place.

Quelque 42 000 tonnes de déchets des Mines de potasse d'Alsace (MDPA), comme de l'amiante, du mercure ou de l'arsenic, sont enfouies dans les galeries de Stocamine, une ancienne mine de sel, à 550 mètres sous terre, sous la nappe phréatique d'Alsace. Les autorités souhaient y stocker définitivement ces résidus très toxiques et les travaux qui ont été suspendus prévoient de construire des "barrages de confinement" en béton. Inquiets des risques de contamination de la nappe phréatique, des élus locaux et des associations écologistes réclament le retrait d'un maximum de déchets.