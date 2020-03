Seine-Maritime : incendie dans une usine Seveso d'agrocarburants de l'entreprise Saipol

Le site se trouve à proximité de Rouen.

Un incendie s'est déclenché, vendredi 13 mars, sur un site Seveso près de Rouen (Seine-Maritime), à l'usine de biocarburants Saipol située à Grand-Couronne. Les sapeurs-pompiers sont sur place, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime à 13h29, ordonnant à la population de respecter "le périmètre de sécurité de 500 mètres mis en place".

⚠️Incident Usine Saipol à Grand-Couronne (site SEVESO).

POI déclenché, sapeurs-pompiers @Sdis76 sur place. Respectez le périmètre de sécurité de 500 mètres mis en place.⚠️ — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 13, 2020

France Bleu Normandie raconte que les salariés de l'usine "ont commencé à éteindre le feu en attendant les secours arrivés peu de temps après sur place". "Tous les systèmes de sécurité se sont mis en route et le personnel a été évacué. Ils étaient 80 sur place, c'était l'heure de la relève des équipes", précise également la station.

"Pas de blessés", assure le maire

Selon le maire de Grand-Couronne Patrice Dupray, citant des informations que lui a communiqué la préfecture, il n'y a "pas de blessés" et le sinistre est "en voie de résolution". Dans un entretien video accordé au site Normandie actu, il a assuré qu'il n'y avait pas de risque de pollution et que "le seul produit dangereux dans l'usine (....), un stockage d'exane" avait été "mis hors feu". "On fait de l'huile et de l'alimentation animale ici. Ce n'est pas Lubrizol", a-t-il ajouté.

Vers 14 heures, un journaliste sur place a rapporté que l'incendie avait été maîtrisé. La préfecture n'est pas en mesure de communiquer dans l'immédiat.

L'incendie de #Saipol est maîtrisé. Il s'agit davantage d'un "incident industriel sans gravité", commente une source judiciaire sur place. Les secours @Sdis76 continuent d'arriver @76actu pic.twitter.com/qcnuaEy30B — Raphaël Tual (@raphtual) March 13, 2020

Saipol, qui fabrique huiles végétales et agrocarburants, est une filiale du groupe Avril, numéro un français des huiles de table et des oeufs. La filiale possède 7 usines en France pour un effectif de 600 personnes. Le 17 février 2018, une explosion dans son usine de Dieppe avait fait deux morts.