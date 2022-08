Explosions à Bergerac : les employés et les habitants encore choqués

L'explosion dans une poudrerie de Bergerac (Dordogne), mercredi 3 août, a fait huit blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident, survenu sur un site pourtant classé Seveso.

Au lendemain d'une série d'explosions dans une usine de Bergerac, en Dordogne, les employés sont déjà de retour. La plupart d'entre eux étaient sur place au moment de l'incident. Beaucoup sont encore sous le choc : "Ils sont impactés par l'événement qui a eu lieu. Pour le moment, on est vraiment dans une phase de partage, de façon à comprendre quels sont leurs ressentis", explique Sébastien Louafi, directeur du systèmes d'informations qualité et amélioration continue chez Eurenco. Une cellule psychologique a été lancée ce jeudi matin.



Plusieurs habitants ont entendu les détonations

Certains habitants aussi ont entendu les détonations et s'en sont inquiétés. "Moi, j'ai fait un bond dans le fauteuil. Mon mari était allongé, il a fait un bond, et ça a fait bouger la porte de la chambre. C'était impressionnant, oui", confie une femme. Beaucoup connaissaient les risques liés à cette usine centenaire, emblématique de la ville de Bergerac. Le pronostic vital de la personne grièvement blessé n'est plus engagé, jeudi matin.