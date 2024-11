Revalorisation des retraites : "C'est un soulagement", affirme la députée Renaissance Violette Spillebout

Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord, et Andréa Kotarac, porte-parole du Rassemblement national, étaient les invités du duel du 11h/13h de franceinfo, mardi 12 novembre.

Le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, a annoncé lundi 11 novembre sur TF1 être parvenu à un compromis avec l'exécutif pour que "toutes les retraites" soient revalorisées de la "moitié de l'inflation" dès le 1er janvier. Un second rattrapage pour les plus petites pensions est prévu six mois plus tard. Dans le cadre de son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le gouvernement avait initialement proposé de décaler de six mois l'indexation des retraites sur l'inflation.

"Laurent Wauquiez nous dit que l'indexation sera sur toutes les retraites. Pardon, mais c'est la loi. En quoi le respect de la loi est un gain électoral dans notre pays ? C'est quand même fou", réagit Andréa Kotarac, porte-parole du Rassemblement national, mardi sur franceinfo. "Laurent Wauquiez fait croire que c'est un gain, mais non, c'est un rattrapage sur les 12 mois précédents", martèle-t-il.

Était-ce à Laurent Wauquiez de l'annoncer ?

Sur la forme, était-ce à Laurent Wauquiez d'annoncer ce compromis avec le gouvernement ? "Peu m'importe", assure Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord, qui affirme sur franceinfo : "C'est un soulagement." "C'est aussi de bon augure sur un deuxième combat que nous avons, (...) qui est la suppression de la baisse des allègements de charges sur les bas salaires", estime-t-elle.



