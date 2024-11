Retraites revalorisées : "Ce n'était pas à Laurent Wauquiez de l'annoncer", déplore le député macroniste Mathieu Lefèvre

"Ce n'était pas à Laurent Wauquiez de l'annoncer", déplore mardi 12 novembre sur franceinfo, Mathieu Lefèvre, député Ensemble pour la République du Val-de-Marne et membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Invité de TF1, lundi 11 novembre, le président du groupe de députés Droite républicaine (ex-Les Républicains) à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, a annoncé avoir trouvé un compromis avec le gouvernement pour que "toutes les retraites" soient revalorisées de la "moitié de l'inflation" dès le 1er janvier, avec un second rattrapage pour les plus petites six mois plus tard.

"Je pensais que le gouvernement gouvernait et le Parlement parlementait", fustige Mathieu Lefèvre. Pour lui, c'était "évidemment au gouvernement de l'annoncer". Il se réjouit toutefois car les députés macronistes "se sont battus contre" le gel des retraites. Dans son projet de loi de finances pour 2025, le gouvernement a proposé de reporter de six mois, du 1er janvier au 1er juillet, l'indexation des retraites sur l'inflation pour économiser quatre milliards d'euros sur les 60 milliards d'économies envisagées dans le budget.

🔴 Revalorisation des retraites ➡️ "M. Wauquiez participe d’une forme de cacophonie budgétaire. C’était au gouvernement de l’annoncer. Chacun ne doit pas avoir de petite victoire pour soi" dit Mathieu Lefèvre, député EPR et membre de la Commission des finances de l’AN. pic.twitter.com/8YGXEBNNbO — franceinfo (@franceinfo) November 12, 2024

"Sur le fond, je me réjouis que les retraites soient revalorisées et notamment pour les plus modestes" mais "sur la forme, je suis surpris", déclare Mathieu Lefèvre sur franceinfo. "Chacun ne doit pas avoir de petites victoires pour soi", poursuit l'élu francilien. "Ce n'est pas comme ça que ça marche, la démocratie parlementaire. Ce qui marche, c'est quand on est utile collectivement aux Français. Là, il manquait le mot 'collectivement' aux Français", conclut-il.