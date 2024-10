Info franceinfo Le niveau de vie des retraités est plus élevé que celui du reste de la population française

Le niveau de vie des retraités est plus élevé que celui du reste de la population française, si l'on prend en compte le patrimoine, selon une étude du cabinet de conseil économique Asterès, dévoilée lundi 7 octobre par franceinfo, alors que le gouvernement envisage de reporter de six mois l'indexation des retraites sur l'inflation.

"Le niveau de vie moyen des retraités est plus élevé que celui des actifs", selon cette étude qui compile des chiffres du Conseil d'orientation des retraites (Cor) et de l'Insee. "En termes de patrimoine ou de probabilité de se situer en-dessous du seuil de pauvreté, la situation des plus de 65 ans est également plus favorable que celle du reste de la population".

Selon l'étude, le revenu disponible et le niveau de vie des retraités sont "inférieurs" à ceux des actifs avec 2 188 euros mensuels en moyenne contre 2 489 euros pour les actifs occupés. Cependant, en prenant en compte les "loyers imputés", c'est-à-dire les loyers que les propriétaires se versent à eux-mêmes en comptabilité nationale, "le niveau de vie ajusté des retraités devient supérieur à celui des actifs".

Les retraités possèdent plus de patrimoine que le reste de la population

"Cela s’explique par le fait que les retraités possèdent plus de patrimoine que le reste de la population. En moyenne, les ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans ont un patrimoine supérieur à 300 000 euros, alors qu’il est en moyenne inférieur à 300 000 euros pour les ménages plus jeunes". Les retraités sont en effet 62% à être propriétaires, en ayant déjà remboursé leur prêt, alors que seuls 17% des moins de 50 ans sont dans cette situation.

"Par ailleurs, les ménages de plus de 64 ans sont moins touchés par la pauvreté que les ménages plus jeunes", poursuit le cabinet Asterès. "En effet, le taux de pauvreté des 65-74 ans est de 10,7%, et de 11,4% pour les plus de 75 ans. Il s’agit des taux les plus bas, quelles que soient les tranches d’âge considérées, les moins de 18 ans étant les plus touchés par la pauvreté (20,4%)".

Le gouvernement envisage de reporter de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2025, l'indexation des retraites sur l'inflation, ce qui permettrait d'économiser 4 milliards d'euros sur les 60 milliards d'économies envisagées dans le budget.