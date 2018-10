Retraite : vivre avec une petite pension

Elles vivent avec une petite retraite. France 2 est partie mardi 9 octobre à la rencontre de deux retraitées qui sont obligées de tout compter pour vivre. Annie Philippe est une ancienne mère au foyer. Elle vit avec la pension de réversion de son mari : 1 300 euros chaque mois. Mais avec un loyer de 580 euros et les autres charges, il lui reste généralement que 400 euros pour vivre. "Si je vois quelque chose dont j'ai envie, je réfléchis à deux fois avant de me dire : 'Est-ce que tu en as vraiment besoin ?'", explique-t-elle.

Des frais de santé qui augmentent

Surveiller sans cesse son budget, c'est aussi le quotidien de Marie-France Paulard. Ancienne ouvrière dans l'habillement, elle est à la retraite depuis deux ans. "Ça me fait une retraite de 924 euros aujourd'hui, avec des charges de 772 euros mensuels. Donc il y a un reste à vivre de 152,12 euros", explique-t-elle. S'ajoute à cela le petit salaire de son conjoint. Indispensable selon elle pour payer les factures. De son côté, ce qui inquiète surtout Annie Philippe, c'est l'avenir. Avec ses frais de santé, elle est parfois dans le rouge en fin de mois.

