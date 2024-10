Reportage "Je voudrais arriver à maintenir un niveau de vie similaire à celui que j'ai actuellement" : de plus en plus d'actifs misent sur la retraite par capitalisation

Alors que l'Assemblée nationale examine, à partir de lundi 28 octobre, le budget de la sécurité sociale qui prévoit de décaler de six mois l'indexation des retraites sur l'inflation. De nombreux actifs doutent de toucher un jour une retraite suffisante pour vivre et tablent sur une retraite par capitalisation.

: à lire aussi Réforme des retraites : trois questions sur le système de retraite par capitalisation, dont le développement est défendu par des sénateurs

Comme Nicolas, la quarantaine et salarié : "On n'a pas trop confiance dans le fait que ça marchera encore, ce système-là, dans 20 ou 30 ans. Je place de l'argent sur des comptes, comme un LEP, un livret d'épargne populaire, ou un livret développement durable. Et puis on s'attend plutôt à travailler jusqu'à tard, en fait, au moins jusqu'à 70 ans."

Florine, auto-entrepreneuse, est elle aussi dans l'incertitude : "Je ne sais pas du tout ce que je vais toucher. Donc oui, je mets de côté pour compenser. Du coup, j'ai investi dans des appartements et je viens d'ouvrir un PER, un plan épargne retraite, aussi. On verra ce que ça donne, ça me permettra d'avoir moins d'écarts de revenus par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, se justifie-t-elle.

"Je ne pense pas qu'on aura rien, mais c'est vrai que c'est un peu la pensée dominante autour de moi : se dire qu'on n'aura peut être pas grand chose et qu'on ne sait pas à quel âge on aura quelque chose." Florine, auto-entrepreneuse à franceinfo

Cadre dans la finance, Laurent a, quant à lui, toujours capitalisé, comme une évidence. "Je n'ai jamais compté sur la retraite par répartition pour vivre le jour où je partirai à la retraite, explique-t-il. J'ai notamment investi dans ma résidence principale que je compte revendre un jour pour financer une partie de ma retraite. Et puis un peu d'épargne aussi : plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite et avec l'abondement de mon employeur sur toutes les sommes que je peux verser sur ce type de dispositif. Je voudrais arriver à maintenir un niveau de vie similaire à celui que j'ai actuellement."

Entre 35 et 40 ans, l'âge idéal pour commencer à capitaliser, selon un spécialiste

Le plan épargne retraite a déjà séduit 10 millions de personnes qui ont placé 100 milliards d'euros. Mais, conseiller en gestion du patrimoine. Édouard Binet trouve que les Français pourraient plus anticiper.

"Ce sont plutôt des cadres, évidemment, qui ont les moyens d'agir, l'immobilier occupe un peu plus de la moitié des réflexions et des motivations , détaille-t-il. À 50, 55 ans, c'est presque déjà un peu tard. Parce que si l'on considère une retraite à 65 ans, ça ne leur laisse que dix ou quinze ans. Finalement, c'est relativement court pour enclencher une opération patrimoniale. Et 35 ans, 40 ans, ça laisse quand même beaucoup plus de marge. On peut aller chercher des crédits sur des durées plus longues et rendre l'opération beaucoup plus indolore." Néanmoins, de nombreuses personnes confient ne pas pouvoir épargner. Elles tablent sur la seule retraite par répartition.