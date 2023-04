Vrai ou fake Y a-t-il deux fois plus de retraités pauvres en Allemagne qu’en France ?

Selon Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, "le taux de retraités pauvres est deux fois plus important [en Allemagne] qu’en France". Qu’en est-il ?

L’Allemagne est un voisin souvent pris en exemple par les défenseurs de la réforme des retraites en France. L’âge légal de départ y est fixé à 65 ans, et passera progressivement à 67 ans à la fin de la décennie. Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, récuse ce modèle car "le taux de retraités pauvres est deux fois plus important qu’en France". Qu’en est-il ?

Que disent les chiffres d’Eurostat ?

Franceinfo radio a mené l’enquête en se basant sur les chiffres d’Eurostat, qui calcule le taux de pauvreté des retraités en Europe, c’est-à-dire des personnes qui touchent moins de 60% du revenu médian de leur pays. Selon cette étude, c’est le cas de 19,4% des personnes âgées de 65 ans et plus en Allemagne, soit 3,3 millions de personnes. Ils sont 10,9% de Français dans cette situation, soit 1,5 million de personnes. Il y a donc bien deux fois plus de retraités pauvres en Allemagne qu’en France.