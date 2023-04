L'association Attac France, à l'origine de l'appel, a recensé lundi "plus de 370 rassemblements" à travers le pays.

Une allocution accueillie dans un vacarme métallique. Des concerts de casseroles ont retenti, lundi 17 avril, durant la prise de parole d'Emmanuel Macron à 20 heures. Les manifestants, estimant ne pas avoir été entendus sur la réforme des retraites, se sont réunis dans plusieurs villes de France. L'association Attac France, à l'origine de cet appel, affirme sur son site avoir recensé "plus de 370 rassemblements".

A Paris, des centaines de personnes étaient présentes devant l'hôtel de ville, munies d'ustensiles et poêles pour se faire entendre. Le rassemblement a été marqué par quelques tensions avec les forces de l'ordre, rapporte sur Twitter France 3 Paris-Ile-de-France, avant un retour au calme quelques minutes plus tard. D'autres regroupements se sont tenus dans la capitale, en particulier devant la mairie du 10e arrondissement et dans le 13e. Au total, 2 000 manifestants étaient réunis dans ces trois secteurs de la capitale, a confirmé la préfecture de police de Paris à franceinfo.

A Dijon, environ 150 personnes se trouvaient place de la Libération pour une "casserolade", selon France Bleu Bourgogne, malgré son interdiction par la préfecture de Côte d'Or. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

Un rassemblement à Marseille s'est déroulé devant la mairie de la cité phocéenne. Il avait également été interdit par la préfecture des Bouches-du-Rhône

A Amiens (Somme) ou Limoges (Haute-Vienne), les casseroles ont aussi tinté. "Toulouse, Toulouse, soulève-toi !", ont quant à eux scandé les manifestants réunis sur la place du Capitole, au rythme des percussions.

A Rennes (Ille-et-Vilaine), 700 personnes ont défilé dans le centre historique dans un "calme relatif", rapporte France Bleu Armorique. Plusieurs feux de poubelles ont toutefois été allumés. Des manifestants ont formé une "chenille" devant le camion lanceur d'eau des forces de l'ordre.

Un concert de casseroles était aussi organisé sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Etienne (Loire), où 300 personnes étaient présentes selon France Bleu Saint-Etienne Loire. Une partie des opposants a formé une manifestation spontanée vers la place Jean-Jaurès. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et des poubelles ont été incendiées.

Du côté de la classe politique, certains opposants à la réforme figuraient dans ces concerts, à l'image des députés de La France insoumise Alexis Corbière et Ugo Bernalicis, à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et Lille (Nord).

Enfin, certains Français ont quant à eux participé au mouvement depuis leurs fenêtres ou sur le pas de leurs portes.