"J'appelle fermement les préfets et le gouvernement à ne pas recourir à la force (...) et à ne pas faire de provocation", a-t-elle déclaré, en prévision des manifestations prévues lundi.

"Je suis très choquée par la grave dérive sécuritaire à laquelle on a assisté hier soir." Au lendemain de la mobilisation de l'intersyndicale en marge de la finale de la Coupe de France de football, au Stade de France, et à la veille de la traditionnelle mobilisation du 1er-Mai, la secrétaire générale de la CGT s'est alarmée, dimanche 30 avril, du durcissement de la politique du maintien de l'ordre face à la contestation contre la réforme des retraites. Invitée de l'émission "Dimanche en politique", sur France 3, Sophie Binet a déploré "le fait notamment de tenter d'interdire la distribution de tracts" et "le fait d'interdire aux supporteurs d'entrer avec des cartons rouges alors qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité".

"Je suis d'autant plus inquiète quand je constate qu'il y a des drones qui sont annoncés pour la sécurisation des cortèges du 1er-mai. On est sur une pente dangereuse", a-t-elle ajouté.

Vendredi, le préfet de police de Paris avait pris un arrêté interdisant l'opération de l'intersyndicale prévue le lendemain (une distribution de cartons rouges et de sifflets), à l'occasion de la rencontre à laquelle assiste traditionnellement le président de la République. Quelques heures avant le coup d'envoi, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, mais des spectateurs ont déclaré ne pas avoir pu pénétrer dans l'enceinte avec les cartons rouges distribués.

"Une grave atteinte aux libertés publiques"

Interrogée sur le succès de cette opération, Sophie Binet a considéré qu'elle était "tristement réussie parce que ce que l'on constate, c'est quand même une grave atteinte aux libertés publiques, ce qui ne peut réjouir personne".

Dans ces conditions, "j'appelle fermement les préfets et le gouvernement à ne pas recourir à la force, à être responsables et à ne pas faire de provocation demain", a-t-elle poursuivi.