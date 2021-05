Vidéo Retraites : "La crise n'a pas du tout invalidé l'intérêt d'une réforme", assure Élisabeth Borne, ministre du Travail

"La crise n'a pas du tout invalidé l'intérêt d'une réforme des retraites", assure Élisabeth Borne, ministre du Travail, dans l'émission "Questions politiques", sur France Inter et franceinfo dimanche 30 mai.

"On a aujourd'hui un système avec 42 régimes, auquel personne ne comprend rien, qui est par ailleurs injuste", estime Élisabeth Borne. "Je ne doute pas qu'on ait besoin d'une réforme pour rendre le système plus juste, et plus lisible", explique-t-elle.À moins d'un an de l'élection présidentielle, la ministre du Travail ne donne aucune indication sur le moment où interviendrait cette réforme. "On verra", élude-t-elle. Pour elle, la priorité du gouvernement aujourd'hui "est de faire repartir notre économie".

Élisabeth Borne rappelle également que la réforme des retraites "doit se faire dans le dialogue avec les organisations patronales et syndicales". "On n'a pas le temps de faire" une réforme qualitative avant 2022, a estimé jeudi sur franceinfo le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger. "Ce sujet-là est un sujet extrêmement conflictuel : est-ce qu'on a envie d'avoir une période de conflictualité dans ce moment de reprise et dans cette fin de quinquennat ?" s'est-il interrogé.