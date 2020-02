VIDEO. Réforme des retraites : des centaines de personnes manifestent devant l'Assemblée nationale après le recours à l'article 49.3

"La préfecture de police appelle au calme et au respect des règles liées au droit de manifester", a rapidement écrit l'institution sur les réseaux sociaux.

"Face au 49.3, on n'arrêtera pas de lutter !" C'est sur ces paroles que quelques centaines de manifestants se sont rassemblés, samedi 29 février devant l'Assemblée nationale, à Paris. Une manifestation, "non déclarée" selon la préfecture de police, qui fait suite à l'annonce du Premier ministre, Edouard Philippe d'avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites sans vote des députés.

De nombreux effectifs de police se sont rapidement rendus place de la Concorde et sur le pont faisant face à l'Assemblée nationale pour contenir les manifestants. "La préfecture de police appelle au calme et au respect des règles liées au droit de manifester", a rapidement écrit l'institution sur les réseaux sociaux. Des élus, des avocats en grève et des syndicalistes étaient notamment présents malgré quelques échauffourées avec les forces de l'ordre.