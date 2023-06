L'élue de La France insoumise était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2.

La France insoumise prépare une semaine décisive pour les opposants à la réforme des retraites du gouvernement. Après une nouvelle journée de mobilisation sociale prévue mardi 6 juin, le groupe Liot va tenter de défendre jeudi 8 juin une proposition de loi visant à abroger le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. En commission, mercredi, la majorité a réussi à détricoter ce texte, en retirant le premier amendement, destiné à revenir à un âge légal de départ à 62 ans.

Le groupe socialiste a réintroduit l'abrogation de l'âge de départ à 64 ans dans la proposition de loi de Liot en vue de son examen en séance plénière, jeudi 8 juin. Mais la présidente de l'Assemblée a déjà prévenu qu'elle bloquerait le vote d'un tel amendement, au motif qu'il crée ou aggrave une charge publique, ce qu'interdit l'article 40 de la Constitution. Samedi 3 juin, la députée LFI Clémence Guetté a enjoint "les macronistes à laisser [les opposants] voter" cet article de la proposition de loi.

Favorable à une motion de censure "transpartisane"

"Si ce n'est pas possible, en effet, on devra monter d'un cran dans ce qui est possible pour nous en termes de riposte", a prévenu Clémence Guetté, interrogée sur l'éventualité du dépôt d'une nouvelle motion de censure. "On cherchera des alliés pour une éventuelle motion de censure. Moi je souhaite qu'elle soit transpartisane. On pourrait tout à fait se retrouver dans cette configuration-là."

En mars, le groupe indépendant Liot avait déjà déposé une motion de censure, cosignée avec des élus de la Nupes. Une autre motion de censure avait été déposée par le Rassemblement national. Ces deux motions avaient échoué à recueillir la majorité absolue de députés, nécessaire pour faire tomber le texte et le gouvernement.