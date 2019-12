Soutien aux grévistes : la barre du million d'euros a été franchie sur une cagnotte en ligne lancée par un syndicat CGT

Le syndicat CGT des salariés de l'information et de la communication a lancé une cagnotte en 2016 pour organiser la solidarité financière lors des différents mouvements sociaux. Cette caisse a déjà recueilli plus d'un million d'euros depuis le 5 décembre et le début de la contestation contre la réforme des retraites.

Une réunion de travailleurs de la RATP, le 19 décembre 2019, gare de l'Est, à Paris. (PHILIPPE LABROSSE / HANS LUCAS / AFP)