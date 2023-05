Seine-Maritime : la ministre déléguée Agnès Firmin Le Bodo annule sa présence à un débat sur la fin de vie à cause d'échauffourées devant la salle

Des manifestants contre la réforme des retraites attendaient la ministre déléguée aux Professions de santé à Bonsecours près de Rouen. La ministre a dû renoncer à participer à un débat sur la fin de vie en raison de tensions devant la salle.

La ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé Agnès Firmin Le Bodo a annulé sa présence à un débat sur la fin de vie, où elle devait se rendre jeudi 11 mai à Bonsecours, près de Rouen (Seine-Maritime), à cause d'échauffourées et de violences devant la salle où des manifestants contre la réforme des retraites s'étaient réunis, rapporte France Bleu Normandie.

>>> Fin de vie : à quoi faut-il s'attendre après les conclusions de la convention citoyenne ouvrant la voie au suicide assisté et à l'euthanasie ?

Des manifestants avec des casseroles étaient venus devant le bâtiment. Certains ont ensuite tenté de rentrer dans la salle et quelques violences physiques ont eu lieu. "Afin de permettre le débat et de garantir l’intégrité physique des participants, j’ai décidé à regret de ne pas m’y rendre", a déclaré sur Twitter la ministre, à 20h30. "Ces manifestants ne sont pas venus pour débattre mais pour en découdre. Ça n’est pas cela un débat apaisé sur un sujet de société", a-t-elle ajouté.

C'est la députée Renaissance Annie Vidal qui devait animer ce débat. Sur Twitter jeudi 11 mai, elle "regrette et condamne fermement ces violences qui n'ont permis à la ministre de venir poursuivre parmi nous le débat sur la fin de vie". De son côté, le préfet de la Seine-Maritime et de la Normandie Jean-Benoît Albertini a condamné "les agissements des manifestants qui ont tenté d'interrompre ce débat".

Le débat a finalement bien pu avoir lieu, sans la ministre. Présente sur place, Claire-Marie Féret, enseignante et membre du SNES-FSU évoque auprès de France Bleu Normandie un "débat citoyen dans lequel des citoyens ne pouvaient pas entrer... parce qu'ils demandent que la vie se termine moins mal en refusant de mourir au travail".