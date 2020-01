Retraites : le cumul emploi-retraite bientôt facilité ?

Contrairement aux apparences, Geneviève Tabourel est bien retraitée. Mais, à 64 ans, cette ancienne professeure de lettres dans le privé redonne 14 heures de cours par semaine en cumulant emploi et retraite. Le but ? Donner un coup de main à ses anciens collègues, mais aussi compléter sa pension de 2 500 €. "Je ne suis pas à plaindre, mais c'est bienvenu parce que je n'ai pas fini de payer ma maison par exemple", commente la retraitée.

390 000 cumuls en 2018

Actuellement, cet emploi en plus ne lui crée aucun nouveau droit pour sa retraite. Dans le futur système universel, dès 2022, si elle travaille pendant trois ans avec un revenu de 2 500 € brut par mois, sa pension sera augmentée de 100 € par mois. "Ce serait pas mal. J’achèterai des robes à ma petite-fille et des livres", se réjouit-elle. L'an dernier, ils étaient 390 000 à cumuler pension de retraite et activité.

