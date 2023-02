Retraites : tous les syndicats représentatifs de la SNCF appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars

L'ensemble des syndicats engagés contre la réforme des retraites appellent à "mettre le pays à l'arrêt" le 7 mars.

La CFDT-Cheminots appelle à la grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars pour protester contre la réforme des retraites, indique lundi 27 février le syndicat dans un communiqué. Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et la CGT-cheminots avaient déjà indiqué qu'ils appelaient à un tel mouvement.

Désormais, les quatre syndicats représentatifs à la SNCF appellent à une grève reconductible. L'intersyndicale de la RATP avait aussi appelé à une grève reconductible à partir du 7 mars. Le 7 mars, l'ensemble des syndicats engagés contre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans appellent à "mettre le pays à l'arrêt".

"On va essayer de faire en sorte que ça soit le moins long et le moins difficile possible", a réagi samedi sur France Inter le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune. "Je crois qu'on peut en responsabilité essayer de limiter les impacts de ces mobilisations et de ces grèves", a-t-il déclaré.