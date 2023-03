Retraites : "Il faut prendre le risque" du vote, estime un député MoDem, membre de la commission mixte paritaire

"Il faut que cette réforme passe" défend Philippe Vigier qui salue de "vrais débats approfondis" lors de la commission mixte paritaire.

Philippe Vigier, député MoDem, membre de la commission mixte paritaire, assure ce jeudi sur France Inter qu'"il faut prendre le risque" du vote pour faire adopter le projet de loi sur la réforme des retraites. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur le texte. Si le gouvernement ne dégaine pas le 49.3, il devrait être soumis au vote du Sénat jeudi matin 16 mars 2023 puis de l'Assemblée nationale dans l'après-midi.

"Il faut que cette réforme passe. Je ne désespère pas et je souhaite que l'on puisse voter cet après-midi. Il faut prendre le risque. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait la réforme constitutionnelle, il a gagné d'une seule voix. La vie politique, c'est aussi prendre des risques", a-t-il expliqué.

>>Rejet, adoption, 49.3... On vous explique les trois scénarios possibles pour la réforme des retraites à l'Assemblée

C'est donc l'heure des comptes. Les regards se tournent vers le groupe des Républicains. Il pourrait faire basculer le sort de la réforme. L'adoption du projet de loi pourrait se jouer à quelques sièges près. Selon Philippe Vigier, le MoDem répondra présent : "Il y aura au moins 50 députés MoDem qui vont la voter et probablement une abstention", a-t-il indiqué. "Il y a 250 députés de la majorité. Il devrait y avoir au moins 245 [députés] qui seront au rendez-vous en votant favorablement", a-t-il ajouté.

La commission mixte paritaire (CMP) composée de sept sénateurs et sept députés s'est mise d'accord mercredi sur une version finale de la réforme des retraites. Le dispositif "carrières longues" a été étendu aux travailleurs ayant commencé à 20 et 21 ans et des mesures spécifiques pour les femmes ont été retenues notamment : "Ça s'est très bien passé. Ce n'était pas le bazar. La France insoumise était là. Il y a eu de vrais débats approfondis", a-t-il souligné.