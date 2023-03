Retraites : Elisabeth Borne "est une femme d'État courageuse" qui "a pris ses responsabilités", assure Franck Riester

"Il faut respecter le droit de manifester et le droit de grève", mais "nous condamnons les blocages et les violences", affirme le ministre chargé des Relations avec le Parlement.

"La Première ministre a pris ses responsabilités. C'est une femme d'État qui est courageuse et qui met le service de l'intérêt général au-dessus de tout", a estimé vendredi 17 mars sur franceinfo, Franck Riester, ministre chargé des Relations avec le Parlement.

Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont choisi d’avoir recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, constatant l’impossibilité de dégager une majorité claire sur le texte à l’Assemblée nationale : "Nous voulions tous aller au vote. À partir du moment, où il y avait une incertitude, il fallait prendre, et la Première ministre l'a fait, ses responsabilités face à ceux qui n'ont pas justement fait preuve de responsabilité, qui voulaient s'abstenir ou voter contre, notamment chez un certain nombre de députés LR", a-t-il expliqué.

>> Réforme des retraites : l'utilisation du 49.3 "n'est pas un échec" pour le gouvernement, assure Olivier Dussopt

Les oppositions vont déposer ce vendredi une ou plusieurs motions de censure contre le gouvernement. "Il y a un vote lundi pour savoir si oui ou non, il y a une majorité de députés pour repousser le texte, faire tomber le gouvernement en même temps, mais pour repousser le texte, il y aura bien un vote sur ce texte qui est le fruit du travail des parlementaires", a-t-il affirmé.

L’intersyndicale appelle à poursuivre et à durcir le mouvement de contestation : "Il faut respecter à la fois le droit de manifester et le droit de grève. Ce que nous condamnons, c'est les blocages et les violences", a réagi le ministre. "Jusqu'à présent, les manifestations se sont passées dans de très bonnes conditions par le sens des responsabilités des organisations syndicales, par le travail aussi de la police, la gendarmerie et les forces de sécurité", a-t-il souligné.

Jeudi soir des rassemblements spontanés après l’annonce de l’utilisation du 49,3 par le gouvernement se sont terminés par quelques heurts notamment à Rennes, Nantes, Dijon et Paris.