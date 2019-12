Retraites : Edouard Philippe réunit tous les ministres concernés avant une semaine cruciale

Le Premier ministre doit dévoiler les détails de la reforme mercredi.

L'éxécutif se met ordre de bataille avant une semaine cruciale. Une réunion sur la réforme des retraites se tiendra, dimanche 8 décembre dans l'après-midi à Matignon autour du Premier ministre, Edouard Philippe, a appris franceinfo. Le Haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, Gérald Darmanin ministre du Budget, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux Transports et la ministre de la Santé Agnès Buzyn seront présents autour du Premier ministre.

Edouard Philippe annoncera mercredi devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le détail de la réforme. Avant ses annonces, Mme Buzyn et M. Delevoye présenteront lundi les conclusions de la concertation relancée en septembre par le gouvernement.

L'exécutif est sous pression après une mobilisation massive dans la rue jeudi (plus de 800 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur) et un nouvel appel à une grande journée de grèves et manifestations mardi, et alors que le trafic RATP et SNCF reste très réduit dimanche.