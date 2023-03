Report de la visite de Charles III : "Une visite d'État doit être une célébration et les circonstances n'étaient pas réunies", souligne un ancien ambassadeur britannique en France

La visite d'Etat de Charles III en France, prévue du dimanche au mercredi, est "reportée" à cause des manifestations contre la réforme des retraites, a annoncé l'Élysée.

"Il y avait des interrogations ces derniers jours", souligne Lord Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France entre 2012 et 2016 et membre de la chambre des lords. La visite de Charles III en France a finalement été reportée, a annoncé l'Élysée vendredi 24 mars en raison des manifestations contre la réforme des retraites.

"Cela devenait de plus en plus inévitable ces derniers jours, explique Lord Peter Ricketts. Une visite d'État doit être une célébration, un moment de joie entre les deux peuples et ce n'était vraiment pas les circonstances pour cela." Pour l'ancien ambassadeur, il faut "garder une visite d'État pour un moment plus opportun".

"Une symbolique" de perdue

Cette visite était pourtant très importante aux yeux de la couronne britannique. C'était la première visite d'Etat à l'extérieur du Royaume de Charles III depuis son accession au trône. "Ce choix de la France comme première destination à l'étranger avait été décidé par le roi en consultation avec le gouvernement", rappelle le Lord Peter Ricketts.

"Ce n'était pas rien, la France, ce n'est pas le Commonwealth, ce n'est pas Canada ou Australie. Le roi voulait venir en France, mais ça n'a pas marché pour les raisons qu'on comprend bien." Lord Peter Ricketts, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France à franceinfo

L'Élysée parle d'un report dans "les meilleurs délais" mais, pour l'ancien ambassadeur, "on perd un peu cette symbolique" de première visite à l'étranger. Le roi Charles III prendra la direction de l'Allemagne, mercredi 29 mars. L'ancien ambassadeur a enfin "une pensée pour tous ceux et celles qui ont tellement travaillé pour préparer cette visite en France ; espérons que ce travail sera conservé pour une visite, je l'espère, au moins cette année".