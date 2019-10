DIRECT. Réforme des retraites : Emmanuel Macron débat avec les Français à Rodez

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: "Un, c'est un système qui reste universel, de solidarité et de répartition. C'est toujours les actifs qui payent pour les retraites. Deux, on acquiert des droits à la retraite par des points, parce que c'est plus transparent et plus lisible. Comment on fixe ces points ? C'est le débat que l'on doit avoir. Ensuite, c'est un système qui est plus solidaire, le minimum contributif on va le mettre à 1 000 euros, il est aujourd'hui à 970 euros. On va mettre des règles de solidarité pour mieux compenser les accident de la vie", détaille le président de la République à propos de sa réforme.

: Arrivé à Rodez pour le débat sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron demande une minute de silence pour les victimes de l'attaque à la préfecture de police de Paris. Pour rappel, cinq fonctionnaires de police, dont l'assaillant, sont morts. Plus de détails dans cet article.





: "On a 42 régimes de retraite, c'est le fruit de notre histoire. On a trouvé ça légitime à un moment. Mais on se retrouve à un moment où le système n'est plus universel", poursuit le chef de l'Etat.

: Emmanuel Macron s'explique sur le choix de faire un grand débat, comme il l'avait fait au début de l'année 2019, après le mouvement des "gilets jaunes". "J'ai vu ce que ça pouvait apporter à chacun pour des décisions plus construites", a-t-il déclaré à Rodez. Il opte aussi pour cette formule parce qu'elle lui a déjà réussi, et qu'il espère qu'elle déminera un dossier explosif, comme nous vous l'expliquons dans cet article.

: "Notre système de retraites, on peut en être fiers, il a beaucoup de forces, c'est un bon modèle mais c'est un modèle qui a créé des injustices, est de moins en moins adapté au monde dans lequel nous sommes", poursuit Emmanuel Macron. Un principe ne changera pas : "La solidarité entre générations est un intangible du système que je veux pour la France de demain".

: "Je veux un échange direct. Notre pays a traversé un moment difficile avec la crise des 'gilets jaunes'. J'ai lancé le grand débat et j'ai vu l'apport que cela pouvait apporter avec des décisions plus concrètes, plus abouties", explique Emmanuel Macron, qui va à présent "expliquer pourquoi on fait une réforme".

: A Rodez, on aperçoit dans l'assistance le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye, qui vient d'entrer au gouvernement. Rendu en juillet dernier au président de la République, son rapport intitulé "Pour un système universel de retraite" jette les bases de la réforme à venir sur le système unique fusionnant les 42 régimes existants.

: Le président de la République demande à ce que la salle respecte une minute de silence en mémoire des victimes de l'attaque mortelle à la préfecture de police de Paris.

: "Ce midi s'est passé dans notre pays, à Paris, un véritable drame. Je voulais m'excuser de ce retard mais je voulais partager avec vous ce qui s'est passé (...). J'ai considéré qu'il était important de venir et d'avoir cet échange.(...) Les services de secours ont réagi de manière extraordinaire. L'enquête va commencer, je ne peux pas en dire plus", dit Emmanuel Macron en préambule.

: Le débat sur la réforme des retraites s'ouvre à Rodez (Aveyron). Le président de la République va être interrogé par 500 lecteurs du groupe de presse La Dépêche. Suivez son intervention dans notre direct.

: Le président de la République est arrivé à Rodez (Aveyron), où il doit donc participer à un grand débat sur la réforme des retraites. La salle se remplit en attendant son arrivée.

