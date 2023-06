Réforme des retraites : un tiers des vols annulés mardi à Paris-Orly, des suppressions à prévoir à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes

L'intersyndicale a appelé à un nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 6 juin.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols à Paris-Orly mardi en raison de la participation de contrôleurs aériens à une grève contre la réforme des retraites, a annoncé jeudi 1er juin l'administration.

Ces suppressions préventives ont également été requises pour un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes, a précisé la DGAC dans un communiqué, en prévenant que "des perturbations et des retards" supplémentaires étaient probables.

"Nous ne tournerons pas la page: ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social, construisons partout les grèves et les manifestations le 6 juin", avait écrit, le 30 mai, dans une communiqué l'intersyndicale regroupant huit syndicats et cinq organisations de jeunesse. Cette quatorzième journée de grèves et de manifestations se tiendra deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi déposée par le groupe Liot prévoyant d'abroger la réforme, que le gouvernement considère inconstitutionnelle et qu'il cherche à torpiller.