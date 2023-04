Réforme des retraites : un manifestant rennais porte plainte après avoir été amputé d'un testicule en raison d'un tir de LBD

Enzo, 22 ans, a porté plainte le 26 mars dernier, après avoir été amputé d'un testicule. Le jeune homme a été touché par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Rennes, le 23 mars.

Un manifestant a porté plainte le 26 mars dernier après avoir été amputé d'un testicule après avoir reçu un tir de LBD lors de la manifestation du 23 mars contre la réforme des retraites à Rennes (Ille-et-Vilaine), rapporte France Bleu Armorique, jeudi 6 avril. Enzo, jeune homme de 22 ans, a été touché à l'entre-jambe par un tir de lanceur de balles de défense (LBD), vers 14 heures sur le quai Lammenais à Rennes. Il est d'abord hospitalisé au CHU Pontchaillou, avant de sortir au bout de trois jours et de porter plainte au commissariat de Fougères.

C'est plus d'une semaine après, le dimanche 2 avril, que le jeune homme se présente de nouveau à l'hôpital de Fougères, avant d'être transféré à l'hôpital de Rennes. "Ils ont vu que mon testicule n’était plus vascularisé et qu'il était infecté. Il a fallu amputer", témoigne-t-il auprès de France Bleu Armorique. Le parquet de Rennes précise qu’un "examen médico-légal le concernant est programmé pour le vendredi 7 avril. L’orientation des investigations sera précisée à la suite de cet examen médico-légal".