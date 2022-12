Réforme des retraites : "Tout le monde n'aura pas à travailler jusqu'à 65 ans", affirme Olivier Véran

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est l'invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 6 décembre.

Les Français sont inquiets du risque de coupure de courant cet hiver. "Il n'y a rien d'inéluctable. On prend la décision de faire de l'alerte, de la prévention, d'expliquer que l'on se prépare à tous les scénarios. Nous avons la pleine capacité collectivement d'éviter tout risque de coupure, quelles que soient les conditions hivernales", explique Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, invité des "4 Vérités" de France 2, mardi 6 décembre.

Salariés étrangers : "Il n'y aura pas de régularisation massive et globale de toutes personnes qui a un contrat de travail"

Les syndicats s'inquiètent concernant la réforme des retraites, notamment la CFDT. "On ne veut pas augmenter les impôts des Français, on ne veut pas baisser les pensions des retraités, donc il faut allonger un petit peu la durée du travail. [...] Tout le monde n'aura pas à travailler jusqu'à 65 ans. Si vous commencez à travailler tôt, aujourd'hui vous partez plus tôt, demain ce sera pareil. On fait extrêmement attention aux gens qui ont des bas revenus, aux femmes, aux carrières hachées. On veut une juste répartition de l'effort", précise Olivier Véran.

Le chef Thierry Marx, nouveau président de l'UMIH, principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration, appelle à une régularisation des salariés étrangers, des serveurs et cuisiniers, qui travaillent aujourd'hui. "Il n'y aura pas de régularisation massive et globale de toutes personnes qui a un contrat de travail. [...] C'est des situations au cas par cas", détaille le porte-parole du gouvernement.