Réforme des retraites : "Redonner confiance dans notre démocratie, c'est une priorité", déclare Elisabeth Borne lors d'un conseil national de la refondation

Deux jours après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement sur la très contestée réforme des retraites, la Première ministre a participé à un CNR sur la jeunesse.

Elle s'est montrée souriante, entourée de plusieurs dizaines de jeunes, collégiens, lycéens, apprentis, étudiants. La Première ministre Élisabeth Borne, dont le maintien au gouvernement divise la majorité après le 49.3 sur les retraites, a participé samedi 18 mars à un conseil national de la refondation (CNR) consacré à la jeunesse, à Matignon. "Quelles que soient les circonstances, j'ai une priorité, c'est vous, les jeunes", a déclaré la cheffe du gouvernement, en ouverture de ce débat d'environ deux heures sur le thème de l'égalité des chances.

"J'ai bien noté que la confiance, c'est aussi de démontrer qu'on prend vos propositions, qu'on en fait des mesures et qu'on en suit la réalisation", a-t-elle assuré dans son discours de conclusion, citant le permis de conduire à 17 ans, l'accompagnement de la sortie de l'aide sociale à l'enfance à sa majorité, la rénovation des logements étudiants du Crous et d'autres pistes évoquées par les participants.

"Je suis convaincue que plus que jamais, redonner confiance dans notre démocratie, c'est une priorité, au-delà des sujets dont on est en train de parler aujourd'hui", a-t-elle ajouté, dans une allusion aux critiques des oppositions et des syndicats qui l'accusent d'être passée en force en recourant à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le texte reculant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64.