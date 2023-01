Réforme des retraites : quelle place dans les entreprises pour les seniors ?

La réforme des retraites pose la question du travail des salariés les plus âgés. Une partie des seniors souhaite continuer à travailler, mais dans des secteurs moins pénibles.

Avec la réforme des retraites, qui sera détaillée mardi 10 janvier par la Première ministre, les seniors devraient travailler plus longtemps. Mais le fait que les salariés soient de plus en plus âgés est-il compatible avec l'actuel marché du travail ? À Lille (Nord), François, 44 ans, travaille dans le bruit, et parfois dans des positions inconfortables sur des chantiers. Malgré l'habitude, il ne se voit pas continuer jusqu'à 64 ou 65 ans.

Des salariés seniors peu nombreux



Il existe tout de même des secteurs ouverts au recrutement des seniors. Dans un restaurant d'Antibes (Alpes-Maritimes), un quart des salariés ont plus de 50 ans. Une proportion qui pourrait grandir, selon la gérante. "Les seniors connaissent déjà leur travail, ils sont plus rapides et performants, et ils sont meilleurs vendeurs (...), il y a zéro absentéisme avec eux", justifie-t-elle. En France, les salariés seniors restent peu nombreux. Entre 60 et 64 ans, ils sont seulement 35% à occuper un emploi.