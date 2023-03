Réforme des retraites : que contient la "boîte à outils" en faveur des seniors, défendue par les sénateurs Les Républicains ?

Le projet de réforme des retraites a été approuvé en commission, par les sénateurs, mardi 28 février. Il contient des modifications proposées par les rapporteurs de droite pour favoriser les seniors.

C'est la principale mesure de ce que Les Républicains appellent la "boite à outils" en faveur des seniors. Parmi les modifications apportées par les rapporteurs de droite dans le projet de réforme des retraites, approuvé par les sénateurs en commission ce mardi 28 février, une d'elles permettrait la création d'un "CDI senior".

>> Réforme des retraites : les sénateurs Les Républicains veulent faire disparaître les régimes spéciaux plus vite que prévu

Une entreprise qui embauche un salarié de plus de 60 ans n'aurait plus à payer de cotisations familiales pour cet employé. Mais cela est soumis à certaines conditions, "ça peut durer 5,6 ou 7 ans, là vous employez un senior et vous lui proposez une accommodation de ses modalités de travail et vous faites ce contrat avec lui jusqu'au moment où il est au moins à taux plein et jusqu'à qu'il puisse bénéficier de sa retraite bien légitime" précise le sénateur LR René Paul Savary.

Favoriser l'emploi des seniors

Paul Savary l'assure, le dispositif a reçu l'accord du gouvernement. À gauche, on juge l'intention louable, même si la solution n'est pas idéale selon la socialiste Monique Lubin. La sénatrice des Landes "n'est pas d'accord, en règle générale, avec les exonérations de cotisations sociales. Je trouve que l'on en fait beaucoup trop, au bout du bout, on finit par se plaindre qu'il n'y a plus suffisamment de financement pour la sécurité sociale."

Dans sa boîte à outils, la droite sénatoriale prévoit aussi de rendre plus coûteuses les ruptures conventionnelles visant des seniors et de favoriser le cumul emploi/retraites. Quant à "l'index" qui doit indiquer le taux d'emploi des seniors dans chaque société, Les Républicains n'y voient pas un grand intérêt pour les PME et prévoient donc de l'instaurer uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés.

Les modifications apportées dans le projet par Les Républicains comprennent également la bonification, sous certaines conditions, des pensions de 5 % pour les femmes qui ont eu des enfants.