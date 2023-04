Réforme des retraites : "Nous continuerons de nous battre", assure Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français (PCF), était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 18 avril.

Mardi 18 avril, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français (PCF), était l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il est tout d'abord revenu sur l'allocution d'Emmanuel Macron, la veille au soir. "Il était le président des riches, il devient le président autoritaire d'une France appauvrie. (...) Le pire, c'est qu'il n'ait rien annoncé", a-t-il estimé. "Nous continuerons de nous battre avec les salariés, avec les retraités, avec la jeunesse, contre cette réforme", a ajouté Fabien Roussel. "Il ne bâillonnera pas la France", a-t-il martelé.

La deuxième demande de RIP

Alors que le Conseil constitutionnel statuera le 3 mai sur le deuxième projet de référendum d'initiative partagée (RIP) concernant la réforme des retraites, Fabien Roussel a estimé que "le Conseil constitutionnel a une responsabilité forte, c'est de donner aux Français une sortie de crise via ce référendum". Interrogé sur les tensions au sein de la Nupes, le secrétaire national du PCF a déclaré : "Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse agrandir, élargir, voir plus loin, gagner, l'emporter. Et pour cela, parler à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, s'opposent à cette réforme des retraites."