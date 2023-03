Réforme des retraites : "Notre combativité a été totale jusqu'au bout", réagit un sénateur PS après l'adoption du projet de loi au Sénat

"[Notre] combativité a été qualifiée d'obstruction mais il s'agissait de porter la voix des Français au Sénat", a assuré sur franceinfo Rémi Féraud, sénateur de Paris, qui regrette l'adoption du texte.

"Notre combativité a été totale jusqu'au bout", réagit sur franceinfo Rémi Féraud, le sénateur socialiste de Paris samedi 11 mars au soir sur franceinfo après le vote par le sénat du projet de loi sur la réforme des retraites. Le texte a récolté 195 voix pour et 112 contre. "Nous nous sommes battus article par article, amendement après amendement. Et cette combativité a été qualifiée d'obstruction. Mais pour nous, il s'agissait bien de combativité et de porter la voix des Français au Sénat pour pousser le gouvernement à reculer sur cette réforme particulièrement injuste et particulièrement dangereuse dans ses conséquences", développe le sénateur de Paris.

Il espère que la mobilisation des Français pourra désormais changer la donne : "Cela passe par la mobilisation des Français, donc par la rue, par la grève. Les enquêtes d'opinion aussi montrent le rejet très massif des Français."

Le projet de loi doit désormais passer en commission mixte paritaire. Sénateurs et députés doivent s'y mettre d'accord avant un retour sous haute tension à l'Assemblée nationale. Ce texte pourrait passer grâce à l'article 49 alinéa 3, dit d'''engagement de responsabilité" qui permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente, sans vote, sous couvert du rejet d'une motion de censure. Rémi Féraud s'interroge : "Est-ce qu'une telle réforme, qui prive les Français de deux années de retraite, peut être adoptée par un '49 3' alors que toutes les organisations syndicales sont contre et qu'une immense majorité des Français sont contre ?"