Réforme des retraites : mobilisation en baisse avec 1,3 million de manifestants en France, selon la CGT, et 440 000 d'après le ministère de l'Intérieur

Samedi, entre 963 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, et "plus de 2,5 millions", d'après la CGT, avaient défilé dans tous les cortèges de France.

Une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. La cinquième journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme a été la moins suivie depuis le début du mouvement, selon les chiffres communiqués, jeudi 16 février. En fin d'après-midi, la CGT a annoncé que 1,3 million de personnes avaient manifesté en France, tandis que le ministère de l'Intérieur a fait état de 440 000 manifestants à l'échelle nationale.

Samedi, e ntre 963 000 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, et "plus de 2,5 millions" , d'après la CGT, avaient défilé dans tous les cortèges de France. La deuxième journée d'action contre la réforme, le 31 janvier, reste celle qui a le plus mobilisé, avec 2,8 millions de manifestants selon les organisateurs, 1,27 millions d'après le ministère de l'Intérieur.

La mobilisation était également en baisse à Paris jeudi. 300 000 personnes ont manifesté contre la réforme, selon la CGT. La préfecture de police a rapporté la présence de 37 000 manifestants dans le cortège parisien.

"Braquer le projecteur" sur la mobilisation dans les villes moyennes

Les dirigeants des huit principaux syndicats français avaient décidé de manifester à Albi (Tarn), afin de "braquer le projecteur" sur cette France des villes moyennes très mobilisée, selon le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. "Le mécontentement, la détermination et la combativité sont intacts", a-t-il assuré avant le départ de la manifestation, qui a réuni 10 000 personnes selon la préfecture et 50 000 selon les syndicats – autant que le nombre d'habitants de cette ville.

Dans la plupart des villes, les rangs étaient plus clairsemés que pour la quatrième journée de mobilisation samedi. A Toulouse, la police a compté 14 000 personnes contre 25 000 samedi, et ils étaient 3 500 manifestants à Lille, contre 10 700 samedi.