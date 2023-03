Le gouvernement tente par tous les moyens de convaincre des députés LR de voter pour la réforme des retraites. Explications.

Le gouvernement doit tout faire pour obtenir une majorité pour le texte sur la réforme des retraites afin de sortir de semaines très délicates. Elisabeth Borne et son équipe jouent gros dans les 48 heures qui viennent, alors que le texte fait l'objet d'une commission mixte paritaire (CMP), une instance parlementaire pour aboutir à une version finale de la réforme. Si elle aboutit, la CMP donnera lieu à un vote du texte au Sénat puis à l'Assemblée nationale.

Avant ces échéances décisives, les tractations vont bon train en coulisses entre l'exécutif et les députés Les Républicains, dont les voix pourraient faire pencher la balance en faveur d'un vote favorable à l'Assemblée nationale. "Voyez-les un par un, afin de convaincre les plus réticents", aurait dit Emmanuel Macron, selon l'un de ses interlocuteurs. Depuis le dernier Conseil des ministres, la consigne est claire, "il n’y a pas à hésiter. Tout le monde s’y met", assure un conseiller.

Les ministres sur le coup

Chaque ministre concerné par la réforme a été enjoint de contacter par téléphone les députés LR récalcitrants. "On a réussi à en convaincre trois ces dernières heures. Sur le papier, ça passe, on a une vingtaine de voix d’avance. Le problème, c’est qu’ils peuvent nous la faire à l’envers à la dernière minute", prévient un ministre avant une des étapes majeures du début de second quinquennat d'Emmanuel Macron.