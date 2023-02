Réforme des retraites : les sénateurs approuvent le texte en commission avec de nouveaux amendements

Les élus du Sénat doivent désormais se retrouver jeudi après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle du palais du Luxembourg.

La réforme des retraites poursuit son parcours législatif. Les sénateurs, majoritairement de droite, ont achevé l'examen du texte en commission, mardi 28 février, deux jours avant le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle du Sénat. Plusieurs amendements ont été retenus, notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors.

Un amendement approuvé, jugé essentiel par la droite, vise à accorder une "surcote" aux mères de famille qui ont une carrière complète. Les sénateurs proposent aussi un CDI nouvelle formule, exonéré de cotisations familiales, pour faciliter l'embauche des seniors au chômage. Ces amendements devront être revotés en séance plénière, comme le veut la règle applicable aux textes budgétaires.

Des mains tendues aux Républicains

L'exécutif a multiplié ces derniers jours les gestes d'ouverture à l'égard de la droite. "Je souhaite que le Sénat puisse enrichir" le texte, a déclaré Emmanuel Macron samedi. "On va écouter les propositions du Sénat et on va trouver un chemin ensemble", a abondé Elisabeth Borne lundi. La cheffe du gouvernement s'est aussi dite prête, mardi, à étudier "des bonifications" salariales pour les femmes "avant le troisième enfant".

Le sénateur Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, a annoncé qu'il devait revoir la Première ministre, mercredi, en compagnie de Gérard Larcher, le président LR du Sénat. Au palais du Luxembourg, les débats sont prévus pour durer jusqu'au 12 mars. Si à minuit, les sénateurs n'ont pas voté l'ensemble du texte, il sera quand même transmis en commission mixte paritaire, qui rassemble sept députés et sept sénateurs.