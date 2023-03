Réforme des retraites : les renseignements prévoient entre 1,1 et 1,4 million de manifestants mardi 7 mars en France

Entre 60 000 et 90 000 personnes sont attendues pour la manifestation à Paris du 7 mars, d'après les renseignements territoriaux.

Les renseignements territoriaux s'attendent à la présence d'1,1 à 1,4 million de manifestants partout en France mardi 7 mars pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a appris vendredi 3 mars franceinfo de source policière, confirmant une information de BFMTV. 320 actions qui sont annoncées en France mardi.

>> Réforme des retraites : transports, écoles, industries... A quoi faut-il s'attendre pour la journée de mobilisation de mardi ?

Entre 60 000 et 90 000 personnes sont attendues à Paris d'après les renseignements, dont 400 à 800 gilets jaunes, ainsi que 300 à 500 éléments radicaux, complète cette source policière. L'intersyndicale table sur un mouvement "massif" et "inédit" et appelle à mettre la France "à l'arrêt" par la grève.

Pour le 7 février, les renseignements prévoyaient la participation d'un million de manifestants. Les cortèges avaient réuni 757 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, "près de deux millions" selon la CGT et l'intersyndicale. Le 31 janvier, les renseignements avaient prévu de 1 à 1,2 million de manifestants dans toute la France. Au final, il y avait eu entre 1,2 million de manifestants, selon la police, et 2,8 millions, selon la CGT.