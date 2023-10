Réforme des retraites : les petites pensions revalorisées à partir de ce lundi

Dès ce lundi, les "petites retraites" vont augmenter de 100 euros brut maximum, à l'initiative du gouvernement. Le montant de cette hausse va varier en fonction du nombre de trimestres cotisés.

Temps de lecture : 1 min

C'était une promesse du gouvernement : la revalorisation des petites pensions avec l'adoption de la réforme des retraites. À partir du lundi 9 octobre, cette hausse de 100 euros brut maximum s'applique. Cette annonce avait d'ailleurs provoqué beaucoup de confusions et de critiques envers l'exécutif. L'objectif est de porter les pensions minimales à 1 200 euros pour toutes les carrières complètes. Cette augmentation concerne environ 1 800 000 personnes.

Il s'agit des salariés, artisans ou commerçants qui étaient au Smic et qui terminent leur carrière à taux plein, sans décote, avec au moins 120 trimestres cotisés. Près de 200 000 "nouveaux" retraités sont concernés par cette revalorisation, soit un quart des personnes qui ont liquidé leur pension au 1er septembre.

Malgré tout, tout le monde ne va pas toucher 100 euros brut de plus. C'est un maximum qui dépend du nombre de trimestres cotisés, mais aussi d'un plafond : la pension ne doit pas dépasser 847 euros et avec la complémentaire, cela ne doit pas faire plus de 1 310 euros. Pour ces "nouveaux" retraités, cette hausse sera de 33 euros par mois en moyenne, et d'environ 60 euros pour ceux qui sont déjà à la retraite.

Aucune démarche à effectuer

Pour les actuels retraités concernés, tous ne toucheront pas cette revalorisation dès lundi 9 octobre. Selon la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, plus de 600 000 personnes qui sont déjà à la retraite pourront bénéficier de cette "majoration exceptionnelle" à cette date-là. Il s'agit des dossiers déjà traités, de départs à la retraite plutôt récents qui ne présentent pas de difficultés particulières.

En revanche, pour ceux qui ont arrêté de travailler avant 2009, cela va être plus long, d'après la CNAV. Cela va demander un travail important puisqu'il faut revoir le nombre de trimestres cotisés, sur des carrières débutées dans les années 1950, sachant qu'il faudra obtenir les documents numérisés.

Pour ceux qui sont dans cette situation, il faudra attendre plusieurs mois avant de savoir s'ils vont être revalorisés ou non. La CNAV a jusqu'à septembre 2024 pour traiter tous les dossiers. L'organisme rappelle qu'il n'y a aucune démarche à effectuer pour toucher cette majoration exceptionnelle.